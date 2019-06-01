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Espreso.tvМирВ Венгрии хотят построить экологический город за $1,1 млрд

В Венгрии хотят построить экологический город за $1,1 млрд

В Венгрии планируют с нуля построить город, в котором будет использоваться исключительно возобновляемая энергия

Как сообщает Bloomberg, на проект выделят миллиард евро.

Строительство планируют на северо-западе страны в пойме Дуная. В проекте "Хедешалом-Безен" участвуют немецкие разработчики, венгерские компании и непосредственно правительство Венгрии.

Предполагается, что город возведут на территории площадью в 500 футбольных полей. Населенный пункт оборудуют всеми необходимыми удобствами, включая школы и торговые центры, гостиницы, железную дорогу и другие объекты. В городе, название которого пока неизвестно, собираются построить тысячи жилых домов.

В основном город будет "работать" на солнечной и геотермальной энергии, а также биогазе. Авторы проекта считают, что только обеспечение работы экоинфраструктуры создаст до пяти тысяч рабочих мест.

Важную роль в городе будет играть агрокультурная сфера, то есть выращивание овощей и фруктов и разведения рыбы (лосося, леща и других). В какие сроки планируется завершить проект, не уточняется.

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