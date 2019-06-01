В России решили измерять рейтинг Путина по "новой методике"

1 июня, 2019, 10:26

Всероссийский центр изучения общественного мнения (рус. ВЦИОМ) начал измерять рейтинг доверия к постоянному президенту России Владимиру Путину по "новой методике"

И он сразу "вырос" до 72,3%, сообщается на официальном сайте учреждения.

Новшество заключается в том, что респондентам предлагается ответить на прямой вопрос "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данном политику]?", отмечает РБК.

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Ранее опрос был открытым - респонденты сами говорили, кому они доверяют.