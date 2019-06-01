В России решили измерять рейтинг Путина по "новой методике"
1 июня, 2019, 10:26
Всероссийский центр изучения общественного мнения (рус. ВЦИОМ) начал измерять рейтинг доверия к постоянному президенту России Владимиру Путину по "новой методике"
И он сразу "вырос" до 72,3%, сообщается на официальном сайте учреждения.
Новшество заключается в том, что респондентам предлагается ответить на прямой вопрос "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [данном политику]?", отмечает РБК.
Читайте также: Виталий Портников: "Колбасный рейтинг" - суть постсоветских симпатий
Ранее опрос был открытым - респонденты сами говорили, кому они доверяют.
- 24 мая вышеназванный социологический центр заявил о рекордно низком доверии к Путину за 20 лет его правления - 31,7%.
- 1 января российские пользователи интернета крайне негативно отреагировали на произнесенное Путиным традиционное новогоднее поздравление.
- В то же время, оппоненты Путина, опираясь на те данные, которые есть в их распоряжении, настоящий рейтинг доверия россиян к действующему президенту оценивают в натуральных числах. По словам идеолога провальной революции "05.11.17" , руководителя движения "Народовластие" (прежнее название - «Артподготовка») Вячеслава Мальцева, который в настоящее время живет во Франции , Путина поддерживают 8-10% .