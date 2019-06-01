В Мариуполе начала работать туристическая полиция

1 июня, 2019, 13:56

В Мариуполе сегодня, 1 июня 2019 года, начала свою работу туристическая полиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиция Донбасса.

Курортные районы будут патрулировать вело- и мотопатруль. Таким образом повысится уровень безопасности жителей в местах летнего отдыха.

По словам правоохранителей, маневренные вело- и автопатрули могут быстрее реагировать на вызовы на участках дороги, где не проедет автомобиль. Также полицейские держат под контролем линию побережья Азовского моря.

Отмечается, что туристическая полиция начнет работу еще в Мангушский и Славянском районах.