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Espreso.tvОбществоВ Мариуполе начала работать туристическая полиция

В Мариуполе начала работать туристическая полиция

В Мариуполе сегодня, 1 июня 2019 года, начала свою работу туристическая полиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиция Донбасса.

Курортные районы будут патрулировать вело- и мотопатруль. Таким образом повысится уровень безопасности жителей в местах летнего отдыха.

По словам правоохранителей, маневренные вело- и автопатрули могут быстрее реагировать на вызовы на участках дороги, где не проедет автомобиль. Также полицейские держат под контролем линию побережья Азовского моря.

Отмечается, что туристическая полиция начнет работу еще в Мангушский и Славянском районах.

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