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Espreso.tvОбществоВ Киеве идет марш с требованием освобождения пленников Кремля

В Киеве идет марш с требованием освобождения пленников Кремля

В субботу, 1 июня 2019 годбранці Кремля, політв’язніа, представители общественных организаций, ветераны войны на востоке, волонтеры и родственники военнопленных и заложников присоединились к проведению марша, призванного напомнить о насущной необходимости освобождения этих незаконно удерживаемых в РФ и на временно оккупированных территориях украинских граждан

Ход начался в 12:00 в парке Шевченко возле Киевского университета, после чего ее участники двинулись к представительству Красного Креста, передает Еспресо.TV .

Основные лозунги сегодняшнего марша:

"Донбасс - Украина, Крым - Ураина",

"Каждого палача ждет расплата",

"Вместе и до конца".

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