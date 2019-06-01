В Киеве идет марш с требованием освобождения пленников Кремля

1 июня, 2019, 13:44

В субботу, 1 июня 2019 годбранці Кремля, політв’язніа, представители общественных организаций, ветераны войны на востоке, волонтеры и родственники военнопленных и заложников присоединились к проведению марша, призванного напомнить о насущной необходимости освобождения этих незаконно удерживаемых в РФ и на временно оккупированных территориях украинских граждан