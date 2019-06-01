В ГСЧС назвали впечатляющее количество погибших с начала года на воде

1 июня, 2019, 19:07

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что с начала 2019 года на украинских водоемах погибли 274 человека

Об этом сообщает ГСЧС в facebook.

В общем, с начала года на водоемах страны уже погибло 274 человека, из которых 25 детей. При этом спасено 138 человек, в том числе 20 детей.

В ГСЧС отметили, что с установлением теплой погоды количество несчастных случаев на воде резко возрастает. Так, 30 мая на Черниговщине были обнаружены двое утонувших. Первый случай зафиксирован на р. Десна в с. Сновянка Черниговского района, а второй - на р. Лисогир в с. Иванковцы Сребнянского района.

На р. Днепр в Днепровском районе города Каменское Днепропетровской области спасателями было извлечено из воды и передано работникам полиции тело женщины, 1947 года рождения, которая исчезла еще 28 мая.

Самой распространенной причиной утопления является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.