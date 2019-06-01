В центре Флоренции откроют памятник Шевченко

1 июня, 2019, 22:15

В центре итальянского города Флоренция откроют памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко. В решении отмечается, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета", - говорится в сообщении .

Монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре, на площади перед одной из крупнейших библиотек города. Автором монумента является известный украинский скульптор Олег Пинчук.