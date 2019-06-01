//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ центре Флоренции откроют памятник Шевченко

В центре Флоренции откроют памятник Шевченко


фото: italian-blog.com
В центре итальянского города Флоренция откроют памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Муниципалитет Флоренции на своем заседании принял решение об установлении в итальянском городе памятника украинскому поэту, художнику, борцу за свободу украинского народа Тарасу Шевченко. В решении отмечается, что "эта художественная работа обогатит культурное и художественное наследие муниципалитета", - говорится в сообщении .

Монумент будет установлен в центре города недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре, на площади перед одной из крупнейших библиотек города. Автором монумента является известный украинский скульптор Олег Пинчук.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июня, 2019 суббота

больше новостей

1 июня, 2019 суббота

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать