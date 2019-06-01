В Балтиморе моряки ВМС Украины заканчивают испытания американских катеров типа Island

1 июня, 2019, 14:23

Катера ВМС ВС Украины типа Island, переданы в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной, находятся на завершающей стадии испытаний

Об этом сообщает Командование Военно-Морских Сил ВСУ.

"Сейчас рабочая группа ВМС ВС Украины вместе с иностранными коллегами проводят плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания судна после его дооборудование новейшими системами и механизмами", - говорится в сообщении пресс-центра командования.

Так, 30 мая с бухты Арундле., Г. Балтимор, штат Мэриленд совершил контрольных выход патрульный катер "Славянск" (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.

Следует отметить, что уже 8 июня ожидается прибытие экипажей катеров в г.. Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.