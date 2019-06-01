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Espreso.tvОбществоУснул за рулем. На столичной Русановке перевернулся SsangYong Actyon

Уснул за рулем. На столичной Русановке перевернулся SsangYong Actyon

На Русановской набережной в Днепровском районе города Киева произошло ДТП с опрокидыванием. Водитель автомобиля SsangYong Actyon утром ехал домой и в дороге уснул за рулем

Как следствие, машина стала неуправляемой, наехала на железное ограждение, зацепила дерево и после этого перевернулась, рассказывают ВартовиЕспресо .

Во время ДТП в салоне автомобиля находился один водитель, которому помогли выбраться из искореженного кроссовера прохожие.

После прибытия скорой помощи и проведения осмотра, медики установили, что госпитализация вождю не понадобилась.

На место происшествия прибыли ГСЧСники, которые во избежание возгорания - отсоединили аккумулятор и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

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