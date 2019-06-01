Украинская Википедия объявила конкурс статей о женщинах в науке

1 июня, 2019, 11:02

В субботу, 1 июня 2019 года, "Викимедиа Украина" совместно с Фондом ООН в области народонаселения начала проведения тематического конкурса "Женщины в STEM", посвященного женщинам в точных и естественных науках. Продлится он до 30 июня

Об этом сообщается на портале украинской версии ресурса.

"Цель конкурса - сделать более видимыми достижения женщин в науке. Как в Украине, так и по всему миру, точные науки, технологии и инженерия остаются отраслями, в которых доминируют мужчины [. Чтобы бороться с этим дисбалансом и помогать женщинам строить карьеру в STEM, важно распространять информацию о достижениях женщин в точных и естественных науках. Википедия как один из самых популярных в мире информационных ресурсов является важной площадкой для этого ", - отмечают организаторы проекта.

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Кроме того, соревнования призвано "помочь уменьшить общий гендерный дисбаланс в Википедии".

В Википедии примерно в четыре раза больше статей о мужчинах, чем о женщинах. Например, в украинской версии Википедии количество биографических статей о женщинах составляет менее 15% от общего количества жизнеописаний.

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