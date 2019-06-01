Украинская Википедия объявила конкурс статей о женщинах в науке
Об этом сообщается на портале украинской версии ресурса.
"Цель конкурса - сделать более видимыми достижения женщин в науке. Как в Украине, так и по всему миру, точные науки, технологии и инженерия остаются отраслями, в которых доминируют мужчины [. Чтобы бороться с этим дисбалансом и помогать женщинам строить карьеру в STEM, важно распространять информацию о достижениях женщин в точных и естественных науках. Википедия как один из самых популярных в мире информационных ресурсов является важной площадкой для этого ", - отмечают организаторы проекта.
Читайте также: 15 лет украинской Википедии: чем гордиться и за что стыдно
Кроме того, соревнования призвано "помочь уменьшить общий гендерный дисбаланс в Википедии".
В Википедии примерно в четыре раза больше статей о мужчинах, чем о женщинах. Например, в украинской версии Википедии количество биографических статей о женщинах составляет менее 15% от общего количества жизнеописаний.
Предлагаемые темы - на этой странице .