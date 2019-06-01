Украинская группа JINJER отыграет 43 концерта в США и Канаде

1 июня, 2019, 19:38

Металл-группа объявила масштабный тур, который состоится этой осенью

Об этом говорится в заметке группы JINJER на Facebook.

Украинский металл-группа JINJER обнародовала график нового гастрольного тура, который пройдет с сентября по ноябрь этого года. Музыканты посетят 43 города в США и Канаде.

Отмечается, что в некоторых городах спрос на билеты был так велик, что организаторы были вынуждены перенести шоу в концертные залы большего размера. Еще в некоторых городах билеты уже почти закончились.