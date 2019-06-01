Стало известно, кто из украинских музыкантов выступит на Sziget-2019
Об этом сообщили на официальной Facebook-странице премии.
В этом году победителем стала группа The Unsleeping. Он набрал наибольшее количество голосов в SMS-голосовании. В финал конкурса также соревновались DZOB, INDT, Jonathan Livingston, [O], YUKO и "ЦеШо".
Музыканты выступят на Europe Stage фестиваля Sziget, который состоится 7-13 августа в Будапеште, Венгрия.
The Unsleeping играют инди-рок и инди-поп. Группа образовалась в 2013 году в Умани. В составе бэнда вокалист Женя Мороз, бас-гитарист Ваня Смирнов, гитаристы Назар Слободяник и Дима Фишер и Сергей Гончар, ударные.
На счету The Unsleeping - синглы "Zombie", "You Drive My Four Wheel Coffin", "Wonderland", мини-альбом "Somnia" и альбом Deviatve.
В этом году от Украины на Sziget вне конкурса поедут Иван Дорн и alyona alyona.