С 2020 года детей в Украине не будут забирать в детские дома, - Супрун

1 июня, 2019, 21:10

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что с 2020 года детей в Украине больше не будут принимать в детские дома

Об этом Супрун написала в facebook.

По словам и.о. министра с 2020 года в Украине детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы дети из социально необеспеченных семей могли полноценно расти со своими родными родителями, в исключительных случаях они будут жить в патронатной или приемной семье.

Супрун подчеркнула, что ни одно образцовон интернатное учреждение с лучшими условиями не заменит семью, и правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.

"На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У других есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка", - написала Супрун.

По ее словам, предполагается, что к 2020 году дома ребенка будут работать в обычном режиме. А потом их планируется трансформировать в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи - этот процесс будет продолжаться до 2023 года. Количество мест в таких центрах будут созданы в соответствии с потребностями общества.

Супрун добавила, что такие центры также будут предоставлять услуги по респису - временного отдыха родителей ребенка с инвалидностью. Помощь детям-инвалидам предоставлять в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти заведения не превратятся.

"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список"- гарантированный государством пакет услуг, за который платит Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатными", - сообщила и.о. министра.

В то же время она отметила, что это не означает, что дети из детских домов останутся без жилья.

"Мы хотим, чтобы дети, которые сейчас живут в них, были устроены в хорошие семьи или могли расти в условиях, приближенных к семейным", - написала Супрун.