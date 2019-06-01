Россия готовит блокаду украинской газотранспортной системы, - Луценко

1 июня, 2019, 18:52

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Россия готовится к блокаде украинской газотранспортной системы

Об этом Луценко написал в facebook.

По мнению Юрия Луценко, который не был приглашен на совещание СНБО, где рассматривались проблемы в области энергетики, Россия накопила в европейских хранилищах за пределами Украины большие объемы газа для зимнего потребления ЕС, поэтому планирует блокаду украинской ГТС.

"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб ", - написал Луценко.

По его словам, в этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нафтогаза".