Россия готовит блокаду украинской газотранспортной системы, - Луценко
Об этом Луценко написал в facebook.
По мнению Юрия Луценко, который не был приглашен на совещание СНБО, где рассматривались проблемы в области энергетики, Россия накопила в европейских хранилищах за пределами Украины большие объемы газа для зимнего потребления ЕС, поэтому планирует блокаду украинской ГТС.
"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб ", - написал Луценко.
По его словам, в этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нафтогаза".
- Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая 2019 года, проводил заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины без участия генерального прокурора Юрия Луценко .