"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": игроки сборной Украины рассказали, за кого будут болеть в финале ЛЧ
1 июня, 2019, 20:49
Футболисты сборной Украины рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"
Об этом сообщает Footboom в YouTube.
Большинство игроков украинской сборной сказали, что хотят, чтобы выиграл "Ливерпуль". Руслан Малиновский и Николай Шапаренко подчеркнули, что "красные" заслужили выиграть трофей, поскольку провели сильный сезон.
Евгений Коноплянка также поддержал "Ливерпуль" и попытался спрогнозировать счет. Полузащитник поставил на победу "красных" со счетом 3: 2. Александр Зинченко на вопрос "Тоттенхэм" или "Ливерпуль", ответил: "Манчестер Сити".
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- Напомним, 21 мая стало известно, что перед финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде гимн турнира выполнит украинский струнный квартет "Астурия".
- Комитет арбитров УЕФА определился с арбитром, который будет работать на финальном матче Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
- 10 мая сообщили, что английские клубы переписали историю в финалах еврокубков - впервые в финалах турниров сыграют четыре команды из одной страны .
- 17 апреля после дубля в повторном четвертьфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3: 4) корейский вингер "Тоттенхэма" Сон Хин-Мин побил рекорд узбекского форварда "Динамо" Максима Шацких по результативности азиатских футболистов в Лиге чемпионов.