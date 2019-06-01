"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": игроки сборной Украины рассказали, за кого будут болеть в финале ЛЧ

1 июня, 2019, 20:49

Футболисты сборной Украины рассказали, за кого будут болеть в финале Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"

Об этом сообщает Footboom в YouTube.

Большинство игроков украинской сборной сказали, что хотят, чтобы выиграл "Ливерпуль". Руслан Малиновский и Николай Шапаренко подчеркнули, что "красные" заслужили выиграть трофей, поскольку провели сильный сезон.

Евгений Коноплянка также поддержал "Ливерпуль" и попытался спрогнозировать счет. Полузащитник поставил на победу "красных" со счетом 3: 2. Александр Зинченко на вопрос "Тоттенхэм" или "Ливерпуль", ответил: "Манчестер Сити".

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