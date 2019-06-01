"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": анонс финала Лиги чемпионов

1 июня, 2019, 08:01

В субботу 1 июня в Мадриде состоится финальный матч Лиги чемпионов между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов. финал

"Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия)

1 июня

Мадрид

Стадион "Метрополитано"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

В полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпуль" создал настоящее чудо в матчах с "Барселоной". В первом поединке "Барселона" дома победила соперника - 3: 0, но в Ливерпуле на "Энфилде" хозяева уничтожили каталонцев - 4: 0 и пробились в финал турнира.

Драматическим получилось противостояние в 1/2 финала ЛЧ и "Тоттенхэма" с "Аяксом". В первом полуфинальном матче британцы неожиданно проиграли у себя дома со счетом 0: 1. В ответной игре "Тоттенхэм" уступал по ходу игры со счетом 1: 2, но благодаря хет-трику Лукаса Моури (последний гол бразилец забил за несколько секунд до окончания компенсированного времени) вырвал победу у "Аякса" и вышел в финал.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" занял второе место, набрав 97 очков и на 1 пункт уступив "Манчестер Сити". "Тоттенхэм" завоевал четвертое место, имея в активе 71 балл - на один больше, чем у "Арсенала".

В АПЛ "Ливерпуль" дважды победил "Тоттенхэм": оба раза со счетом 2: 1. В последней встрече 31 февраля в Ливерпуле нападающий хозяев Фирмино вывел свою команду вперед, затем Лукас Моура восстановил равновесие, а на заключительной минуте Тоби Алдервейрелд отправил мяч в свои ворота.

"Ливерпуль" поборется за свой шестой Кубок чемпионов и второй в эпоху Лиги чемпионов. Предыдущий трофей "красные" завоевали в 2005 году, получив легендарную волевую победу над "Миланом", уступая после первого тайма - 0: 3.

"Тоттенхэм" ранее в финалах турнира не выступал, а единственный предыдущий раз в полуфинале был представлен еще в сезоне 1961/62. Лучшим результатом команды в Лиге чемпионов в цьоого розыгрыша был выход в 1/4 финала в сезоне-2010/11.

В истории еврокубков у соперников лишь одно противостояние - в полуфинале Кубка УЕФА сезона-1972/1973. Тогда на своем поле со счетом 1: 0 победили мерсисайдцы, а встреча в Лондоне выиграл "Тоттенхэм" (2: 1). В финал за счет выездного гола прошел "Ливерпуль" и в итоге завоевал трофей.

"Ливерпуль" подходит к финалу почти в оптимальном составе. В команде Юргена Клоппа травмирован только Набу Кейт, у которого повреждения паховых колец.

"Тоттенхэм" имеет гораздо более серьезные проблемы: наставник лондонцев Почеттино не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Сон Хин-Мина и Джона Фойта. Под вопросом участие травмированного Гарри Кейна, у которого растяжение связок, и точно не сыграет Гарри Винкс, который перенес операцию на паху.

Букмекеры считают фаворитом "Ливерпуль", победу которого в основное время оценивают коэффициентом 1.92, тогда как на победу "шпор" можно поставить с коэффициентом 4.20. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3.55. На победу в турнире коэффициент "Ливерпуля" составляет 1.45, "Тоттенхэма" - 2.78.

Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Триппьер, Сиссоко, Ваньяма, Алле, Лукас Моура, Эриксен, Льоренте.

"Ливерпуль": Алисон, Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Салах, оригами.