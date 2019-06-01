"Конституция и законы в резервации не предусмотрены". Над оккупированным Луганском разбросали 10 тыс. листовок

1 июня, 2019, 11:18

Вооруженные Силы Украины провели успешную специальную информационную операцию на оккупированных территориях Донбасса. 29 мая над городами Луганск и Славяносербск, а 31 мая над поселком Безымянное, беспилотники ВСУ сбросили 10 тыс. листовок

Об этом в Facebook рассказал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

"Листовки были распространены с целью доведения жителям временно оккупированных территорий (ТОТ) информации о причастности подконтрольного Кремлю руководства" ДНР "и" ЛНР "к тяжелой социально-экономической ситуации на временно оккупированных территориях, а также необходимости воссоединения с Украиной", - подчеркнул он.

Несмотря на работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оккупантов, команда украинских силовиков успешно осуществила полеты над неподконтрольными территориями Донбасса.

"Информационная операция спровоцировала мобилизацию оккупантов для извлечения данных материалов у населения. По нашим данным, оккупационные администрации и подконтрольные оккупантам СМИ очень болезненно отреагировали на эту спецоперацию", - добавил Тимчук.

Как видно из приведенных им фотографий, некоторые из открыток назывались "Жизнь" по понятиям "- не жизнь", "Конституция и законы в резервации не предусмотрены" и другие.