"Антитела" презентовали песню и клип в коллаборации с победителями "Грэмми" Clean Bandit

1 июня, 2019, 09:52

Украинская поп-рок-группа присоединился к международному проекту, в рамках которого необходимо было создать собственную, украинскую версию известной песни "Symphony"

Об этом музыканты сообщили в своем Facebook.

К "Антителам" обратились представители британской группы и предложили присоединиться к международному проекту, в рамках которого необходимо было создать собственную, украинскую версию известной песни. "Антитела" согласились, и две группы объединились для музыкального эксперимента в Украине.

В украинской версии "Symphony" превратили в "Символы". По замыслу режиссера клипа Юджина, "Антитела" сняли работу о том, как проходят съемки клипов.

"У нас было не простая задача, снять клип на песню" Symphony ", оригинал которой - мировой хит и на YouTube имеет 800 млн просмотров. Было около пяти идей, из которых мы остановились на самых смелых. Такой стиль съемки не свойственный нашему шоу-бизнесу, у нас принято, чтобы все было в рамках "формата", клипы в том числе. Но я всегда хотел показать зрителям, как выглядит процесс съемки глазами режиссера, и какой огромный труд целой команды людей стоит за созданием финального ролика. Уверен , во многих изменится восприятие после просмотра клипа ", - поделился режиссер работы.

По словам лидера группы Тараса Тополи, это был интересный опыт сотрудничества, однако были и сложности, связанные с расстоянием. "Нас разделяет достаточно большое расстояние, и время было трудно оперативно коммуницировать. Главное, что мы всегда сами принимали творческие решения относительно наших работ, а в этот раз все необходимо было согласовывать с творческими партнерами, - отметил артист. - Но в финале все получилось хорошо. Я уверен, что наша версия песни понравится миллионам слушателей ".

Clean Bandit, трио, в состав которого входят Грейс Чатто и братья Люк и Джек Паттерсон, тоже положительно отозвались о сотрудничестве с украинскими музыкантами. "Мы рады сотрудничать с группой "Антитела" и узнавать больше о людях и местах, которые вдохновляют их на новые музыкальные эксперименты. Для нас это интересный опыт, поэтому мы с нетерпением ждали результат нашего сотрудничества", - отметила Грейс Чатто.