Преследования Свидетелей Иеговы в РФ: 200 человек фигурируют в уголовных делах, 32 содержат в изоляторах

1 июня, 2019, 12:58

После установленного в 2017 году полного запрета на их деятельность количество российских Свидетелей Иеговы, подвергшихся уголовному преследованию в 38 регионах России за "продолжение деятельности запрещенных организаций", достигло 200 человек

Среди них 43 женщины и 157 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет. Часто речь идет о пожилых людях: среди преследуемых 34 человека старше 60 лет и 8 человек старше 70, информирует правозащитный центр "Сова".

Из них в статусе обвиняемых по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации или участие в такой) и 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации) находится 132 человека, в статусе подозреваемых - 64 человека, под судом - 3 человека, осужден одного человека.

За два года в России состоялись более 430 обысков в домах верующих.

Кроме того, 32 верующих находятся в местах лишения свободы (еще 68 были заключены в СИЗО, но потом мера пресечения им была смягчена), 25 человек - под домашним арестом, 14 человек - под запретом определенных действий, с 74 человек взята подписка о невыезде, четыре человека дали обязательство о явке, еще двое арестованы заочно и находятся в розыске.