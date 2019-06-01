Правоохранители перекрыли поступления в Украину поддельных лекарств для больных раком

1 июня, 2019, 08:36

Работники столичной полиции проводят следственные действия и обыски на 11-ти объектах в Киеве и Киевской области по делу о фальсификации медицинских препаратов для онкологических больных

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Меры проходят в рамках уголовных производств по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины" Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ", ч.2 ст.321-1 УК Украины" Фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств ", а также по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранителями было установлено, что вне таможенного контроля на территорию Украины осуществлялась доставка фальсифицированного медицинского препарата Keytruda (Китруда, производства США и Австрии), а также его кустарное изготовление и дальнейшая реализация как на территории Украины, так и за ее пределами.

"По результатам проведенных мероприятий было задержано несколько лиц в порядке ст. 208 УПК Украины после документирования факта незаконной реализации 6 флаконов фальсифицированного лекарственного средства Keytruda (Китруда) на общую сумму около $ 7 тыс. долларов США", - отметили в Генпрокуратуре.