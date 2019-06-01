Новый "Король Лев": Disney показала, как будут выглядеть персонажи киноадаптации

1 июня, 2019, 13:41

Студия представила новые постеры и раскрыла, кто будет озвучивать всех героев

Новые постеры персонажей с именами актеров, их озвучат, Disney опубликовала в Twitter.

Режиссером экранизации популярного мультика стал Джон Фавро, который ранее переснял "Книгу джунглей". Над саундтреком ленты работали Элтон Джон, Тим Райс и Бейонсе.

Фильм полностью повторит сюжет мультика 1994 года. В новой ленте режиссер Джон Фавро возлагается на технологию VFX, которую он уже использовал в фильме "Книга джунглей". Животные будут выглядеть максимально реалистично.

Персонажей озвучат Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Отца Симбы Муфаса озвучит актер Джеймс Эрл Джонс, чьим голосом "разговаривал" персонаж в оригинальном мультфильме.

Картина выйдет в украинский прокат 18 июля 2019.

Ранее режиссер киноадаптации популярного мультика Disney "Король Лев" Джон Фавро пообещал поклонникам, что удивит их новым фильмом. Новый "Король Лев" не будет лишь римейком старого мультика.