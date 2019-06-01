Нацполиция задержала 24 "титушки" вблизи одесского "7 километра"

1 июня, 2019, 07:38

В поселке Авангард, что у рынка промышленных товаров "7-й километр" в Одессе, в пятницу, 31 мая 2019 года, Национальная полиция задержала 24 человека. Они ворвались на один из складов

Подробности рассказывает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"... Хранителем указанного предприятия было совершено несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного помпового ружья. В результате выстрелов никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕДРП по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские Одесщины не позволят совершать беспорядок и самоуправство на территории области. Любые нарушения правопорядка и закона будут сразу же пресекаться нами жестко и бескомпромиссно", - подчеркнул глава местного Главного управления Нацполиции Олег Бех.