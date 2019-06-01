Нацполиция задержала 24 "титушки" вблизи одесского "7 километра"
Подробности рассказывает отдел коммуникации полиции Одесской области.
"... Хранителем указанного предприятия было совершено несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного помпового ружья. В результате выстрелов никто не пострадал", - отмечается в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в ЕДРП по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.
"Полицейские Одесщины не позволят совершать беспорядок и самоуправство на территории области. Любые нарушения правопорядка и закона будут сразу же пресекаться нами жестко и бескомпромиссно", - подчеркнул глава местного Главного управления Нацполиции Олег Бех.