На Позняках в Киеве из-за неправильной парковки пострадал водитель Ford Transit

1 июня, 2019, 13:30

В Дарницком районе города Киева, на путепроводе, что на на улице Ревуцкого, произошло ДТП, в котором пострадал человек

Водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь по улице Ревуцкого, по неизвестным причинам не увидел припаркованные в центре проезжей части машины и протаранил автомобиль Toyota Corolla. От удара японский седан двинулось вперед и он врезался в другое припаркованное авто Skoda Octavia, рассказывают подробности ВартовиЕспресо .

В результате столкновения пострадал водитель "Форда" - врачи скорой медицинской помощи госпитализировали его с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

Местные водители отмечают, что из-за проведения ярмарки по выходным дням на улице Ревуцкого невозможно припарковать свое авто и приходится парковать его вопреки правилам дорожного движения на путепроводе, что косвенно стало причиной аварии.