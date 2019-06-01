Мураев стал иподиаконом в церкви Московского патриархата

1 июня, 2019, 14:53

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия Андрей Ковалев, который опубликовал соответствующие фото.

"Олигарх Вадим Новинский подтянул своего друга Евгения Мураева в иподиаконы митрополита Бориспольского Антония (Паканича) Московского патриархата в Украине. Фото с богослужения в Иерусалиме в Великую Субботу", - прокомментировал Ковалев.

Иподиаконом называют церковнослужителя, который служит при архиерее во время выполнения им религиозных обрядов.