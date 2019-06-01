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Espreso.tvОбществоМураев стал иподиаконом в церкви Московского патриархата

Мураев стал иподиаконом в церкви Московского патриархата

Нардеп Евгений Мураев благодаря протекции председателя фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Вадима Новинского стал иподиаконом митрополита Бориспольского Антония (Паканича) церкви Московского патриархата в Украине

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия Андрей Ковалев, который опубликовал соответствующие фото.

"Олигарх Вадим Новинский подтянул своего друга Евгения Мураева в иподиаконы митрополита Бориспольского Антония (Паканича) Московского патриархата в Украине. Фото с богослужения в Иерусалиме в Великую Субботу", - прокомментировал Ковалев.

Иподиаконом называют церковнослужителя, который служит при архиерее во время выполнения им религиозных обрядов.

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