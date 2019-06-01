Марсианские камни, похожие на пасту, могут быть признаком жизни - ученые

1 июня, 2019, 15:15

Исследователи пришли к выводу, что марсоходы должны проверить на существование бактерий каменные образования на Марсе, похожие по форме на пасту

По словам ученых, подобные структуры образуются и на Земле, говорится в журнале Astrobiology.

На нашей планете их образование вызывает бактерия Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Она относится к экстремофилам, следовательно, потенциально может существовать в марсианских условиях.

Вполне вероятно, по словам ученых, что этот вид бактерий живет на поверхности Марса. Бактерия принадлежит к линии, которая эволюционировала до того, как в атмосфере Земли начал появляться кислород (примерно 2,35 миллиарда лет назад).

Она может выжить в очень горячей воде, выдержать интенсивный ультрафиолетовый свет и хорошо себя чувствует в средах с низким уровнем кислорода, используя серу и углекислый газ в качестве источника энергии.

Sulfurihydrogenibium yellowstonense катализирует образование кристаллических горных пород, которые выглядят как слои макаронных изделий. Уникальная форма и структура пород, связанных с Sulfurihydrogenibium yellowstonense, является результатом ее необычного образа жизни.

В быстротечной воде бактерии цепляются друг за друга, образуя плотные нити, которые развеваются, как флаг. Они видимы для человеческого глаза и больше похожи на пасту феттучини.

Команда проанализировала микробные геномы, оценила, у каких генов наиболее активная экспрессия, и расшифровала метаболические потребности этих бактерий. Ученые также исследовали возможности Sulfurihydrogenibium yellowstonense в области скального строительства.

Обнаружился интересный факт: белки на поверхности бактерий ускоряют скорость кристаллизации карбоната кальция вокруг бактериальных нитей и внутри них. Благодаря белкам, этот процесс протекает в нитях в миллиард раз быстрее, чем в любой другой среде на Земле. В результате образуются широкие полосы затвердевшей породы с волнистой нитевидной текстурой.

Эти структуры, по словам ученых, трудно с чем-то спутать. Поэтому, если их удастся обнаружить на Марсе, это будет одним из главных признаков наличия жизни на планете.