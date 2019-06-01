КПВВ на Донбассе перевели на летний график работы

1 июня, 2019, 11:40

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 июня 2019 переходят на летний график работы - с 6:00 до 20:00 (по киевскому времени)