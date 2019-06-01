//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКПВВ на Донбассе перевели на летний график работы

КПВВ на Донбассе перевели на летний график работы


фото: rbc.ua
Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 июня 2019 переходят на летний график работы - с 6:00 до 20:00 (по киевскому времени)

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу украинских пограничников.

"Согласно распоряжению командующего Операции объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы. С 1 июня контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых часовых рамках: с 6:00 до 20: 00 ", - отмечают в Государственной пограничной службе.

На летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутово" (Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица-Луганская - Счастье - Новоайдар".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 июня, 2019 суббота

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

1 июня, 2019 суббота

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать