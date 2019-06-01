КПВВ на Донбассе перевели на летний график работы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу украинских пограничников.
"Согласно распоряжению командующего Операции объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы. С 1 июня контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых часовых рамках: с 6:00 до 20: 00 ", - отмечают в Государственной пограничной службе.
На летний режим работы будут переведены:
КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";
КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";
КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";
КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";
КПВВ "Гнутово" (Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";
КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица-Луганская - Счастье - Новоайдар".