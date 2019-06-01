Как пенсионер с Тернопольщины тратит миллион, выигранный в "Лото-Забава"

31 мая, 2019, 10:00

Григорий Цапура начал играть почти с самых первых тиражей и упорно ждал свой счастливый лотерейный билет. Удача мужчине улыбнулась на 967-м тираже от 18 февраля 2018 года.

Григорий Цапура из маленького села на Тернопольщине в феврале 2018 г. выиграл желанную сумму в миллион гривен в "Лото-Забава". Он никогда не верил в чудо, но за что бы ни взялся, все доводит до конца. Так и с игрой в "Лото-Забава", в которую начал играть почти с самых первых тиражей и упорно ждал свой счастливый лотерейный билет. Удача мужчине улыбнулась на 967-м тираже. В столицу господин Григорий приехал с дочкой. Их ожидала эксклюзивная программа "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.". Белый лимузин, посещение роскошных ресторанов, фотосессия, бранч с любимыми ведущими "Лото-Забава" и участие в прямом эфире лотереи. А изюминкой стала виртуальная экскурсия по столице с помощью квадрокоптера и 3Д-очков.

"Очки такие впервые увидел. Ощущение, будто ты летаешь на вертолете ", - делится эмоциями победитель-миллионер Григорий Цапура.

Первое, что сделал господин Григорий, после получения миллиона - приобрел новую бытовую технику и начал заботиться о собственном здоровье. Сначала сделал полное обследование организма.

"Мне надо менять суставы. В Черновцах клиника, шведско-украинская ортопедическая. Меняют суставы, там клиника соответствующего уровня", - говорит победитель.

Кроме улучшения собственного здоровья, победитель планирует приобрести новый автомобиль, вместо старого "Ланоса", которому уже более 12 лет. Господин Григорий и дальше покупает лотерейные билеты "Лото-Забава", ведь в планах - сорвать джекпот. Но теперь он будет играть ради победы не один, а в компании родных и близких, которые на собственном опыте убедились, что в Украине в лотерею выиграть возможно.