Этот день в истории: победа коалиции украинцев и крымских татар во главе с Хмельницким над поляками в битве под Кнутом и казнь Адольфа Айхмана

1 июня, 2019, 12:31

1 - 2 июня 1652 года союзные войска Богдана Хмельницкого и Крымского ханства одержали победу над армией Речи Посполитой под командованием польского гетмана Мартина Калиновского, который потерял до 8 тыс. человек и погиб сам. Попало в плен и был казнен до 5 тыс. поляков, в том числе чиновников

Катастрофическое поражение в Берестецкой битве заставила Богдана Хмельницкого 28 (18) сентября 1651 подписать с польским правительством Белоцерковский договор, по которому казацкой территории признавались только земли Киевского воеводства, казацкий реестр уменьшался до 20 000 человек, шляхта получала разрешение вернуться в свои имения, в т. ч. тех, что размещались на казацкой территории. Хмельницкий также получил подтверждение своих гетманских полномочий и привилегий на Чигирин, однако подчинялся власти гетманов крупных коронных, лишался права на международные и дипломатические отношения с другими государствами и обязывался разорвать союз с Крымским ханством. Впрочем, сейм, собравшийся весной 1652, не утвердил Белоцерковский договор, поскольку впервые в истории польского парламентаризма был сорван одним из шляхтичей, который наложил свое вето на сейму постановления, рассказывает просветительский портал JNSM .

Пользуясь случаем, в апреле Хмельницкий объявил своим универсалом казацкую старшину о подготовке к новой войне. Формальным поводом к ней стала попытка армии под командой польского гетмана Мартына Калиновского помешать походу в Молдову отряда гетманича Тимоша Хмельницкого, который намеревался заключить брак с Розандой, дочерью молдавского господаря Василия Лупула.

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Двадцатитысячному польское войско - 12 тыс. гусарской конницы и 8 тыс. пехоты и со 10 тыс. Вооруженных слуг, - ожидая подкрепления, стало лагерем под горой Кнут на берегу Южного Буга недалеко от города Ладыжин (близ современного села Четвертиновка Винницкой области) . Внезапное появление 29 травняна левом берегу Буга татарской конницы и казаков для Калиновского оказалась полной неожиданностью. Однако пробиваться с конницей в Брацлав или Каменец он отказался и после прибытия основных сил Хмельницкого до вечера 1 июня (22 мая) 1652 небрежно укрепленный польский лагерь был окружен. На следующий день начался его штурм.

Первая атака татар была отбита, но вскоре отряд Ивана Богуна прорвал польскую оборону. Среди солдат началась паника, часть конницы пыталась убежать, переправившись через Буг. Между тем в лагере вспыхнул пожар и, пользуясь смятением, казаки и татары ворвались в него. К вечеру армия Калиновского была полностью разбита, сам он вместе с сыном Самуэлем погиб, как и брат будущего короля Яна III Собеского Марек, который взял на себя командование после гибели польского гетмана.

Также в этот день - а именно в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года - в тюрьме израильского города Рамла был казнен Эйхман, признан судом виновным в преступлениях против человечества, против еврейского народа и причастности к нацистским преступных организаций.

Другие знаковые события 1 июня:

1495 - в Шотландии зафиксирована первое письменное упоминание о виски,

1779 - греческими переселенцами из Таврии основан город Мариуполь,

1958 - Шарль де Голль стал премьер-министром Франции,

1967 - The Beatles выпустили свой восьмой диск под названием Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,

1980 - в США начал работу первый круглосуточный информационный канал CNN,

1990 - состоялась премьера фильма Пола Верховена "Вспомнить все".