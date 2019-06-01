Двух высокопоставленных чиновников Укрзализныци поймали на взятке в 270 тыс. грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники СБУ при содействии Департамента безопасности Укрзализныци установили, что начальник отдела и заместитель руководителя одного из филиалов ОАО "Укрзализныця" требовали 270 тыс. грн от представителя коммерческой структуры.
"За указанную сумму неправомерной выгоды злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения всей суммы взятки.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды), решается вопрос об избрании меры пресечения.
- 8 апреля в Одесской области СБУ разоблачила на взятке чиновника одной из районных прокуратур , который требовал деньги за изменение меры пресечения лицам под следствием.