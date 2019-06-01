Депутат Европарламента от Литвы призвал ЕС пообещать Украине полноправное членство

1 июня, 2019, 13:23

Литовский депутат Андрюс Кубилюс, который с июля этого года будет представлять Литву в Европарламенте, призвал уже в 2020 принять декларацию с обещанием перспективы членства Украине

Об этом он заявил в своем выступлении в литовском сейме, видео которого в Facebook опубликовала народный депутат Украины Анна Гопко, сообщает Европейская правда.

Кубилюс, который является одним из промоутеров так называемого плана Маршалла для Украины и идеи предоставления Украине перспективы членства в ЕС 2027, заявил, что видит возможность принятия в 2020 декларации, в которой будет содержаться обещание Украины относительно ее перспективы членства.

"2020 Германия примет председательство (в Евросоюзе - ред.). И мы видим возможности, во время немецкого председательства можем принять Берлинскую декларацию по примеру декларации в Салониках в 2003 году по интеграции Западных Балкан", - заверил Кубилюс.

В 2003 году на саммите в Салониках европейские лидеры одобрили декларацию, в которой зафиксировали перспективу членства стран Западных Балкан.

Кубилюс считает, что 2027-го, когда Литва вторично председательствовать в ЕС, станет возможным принятие решения о будущем членстве в Евросоюзе Украины, а также Грузии и Молдовы. По его словам, этому будет способствовать то, что к 2027 году в ЕС будет председательствовать ряд стран (Германия, Франция, Польша), которые являются заинтересованными в расширении ЕС.

"Будем амбициозными, будем реалистичными и делаем свою работу. Балтийские государства могут сыграть очень важную роль, являясь наиболее проевропейскими странами в Европе", - отметил он.