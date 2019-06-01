Данилюк рассказал подробности "энергетического" заседания СНБО
Об этом Александр Данилюк написал в facebook.
"Вчера состоялось продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли. Обнаружили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности. Во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы", - написал Данилюк.
По словам Данилюка, на заседании оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки.
"Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения", - подчеркнул Данилюк.
- 31 мая секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что отсрочку запуска рынка электроэнергии просили международные организации, но предположил, что это может быть выгодно и бизнесмену Игорю Коломойскому.
- Кроме того, Данилюк заявил, что к запуску рынка электроэнергии с 1 июля не готовы его участники.