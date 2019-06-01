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Espreso.tvОбществоДанилюк рассказал подробности "энергетического" заседания СНБО

Данилюк рассказал подробности "энергетического" заседания СНБО


фото: UATV
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о подробностях первого заседания СНБО под его председательством

Об этом Александр Данилюк написал в facebook.

"Вчера состоялось продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли. Обнаружили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности. Во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы", - написал Данилюк.

По словам Данилюка, на заседании оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки.

"Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения", - подчеркнул Данилюк.

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