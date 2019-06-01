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Espreso.tvМирАрнольд Шварценеггер зачитал рэп о себе

Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о себе

Арнольд Шварценеггер принял участие в записи песни о самом себе и зачитал рэп для этого трека

Клип на песню Pump It Up - The Motivation Song выложили на YouTube.

Оду Шварценеггеру поет австрийский певец Андреас Габале. В песне Габале называет Арни суперзвездой, живой легендой и "вечнозеленым", а также кратко пересказывает его карьеру - от бодибилдера до актера.

Шварценеггер несколько раз произносит в треке свою коронную I'll be back и два раза зачитывает куплет, который в переводе звучит так:

"Эй, я Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно,

Копни глубже и спроси себя, кем ты хочешь стать? ,

Не чем, а кем, если ты веришь, успех найдет тебя,

Работай как проклятый, верь в себя и все твои мечты сбудутся,

Нарушай правила, но не закон, не бойся проиграть,

Ты должен выходить за рамки, я считаю, без труда ничего не достичь,

Не хочу слышать, что что-то можно сделать, всегда отдавай что-то взамен,

Меня зовут Арнольд Шварценеггер, я вернусь!"

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