Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о себе
Клип на песню Pump It Up - The Motivation Song выложили на YouTube.
Оду Шварценеггеру поет австрийский певец Андреас Габале. В песне Габале называет Арни суперзвездой, живой легендой и "вечнозеленым", а также кратко пересказывает его карьеру - от бодибилдера до актера.
Шварценеггер несколько раз произносит в треке свою коронную I'll be back и два раза зачитывает куплет, который в переводе звучит так:
"Эй, я Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно,
Копни глубже и спроси себя, кем ты хочешь стать? ,
Не чем, а кем, если ты веришь, успех найдет тебя,
Работай как проклятый, верь в себя и все твои мечты сбудутся,
Нарушай правила, но не закон, не бойся проиграть,
Ты должен выходить за рамки, я считаю, без труда ничего не достичь,
Не хочу слышать, что что-то можно сделать, всегда отдавай что-то взамен,
Меня зовут Арнольд Шварценеггер, я вернусь!"
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