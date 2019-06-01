40-летний работник мэрии в американской Вирджинии устроил на работе стрельбу: есть погибшие
Проо этом рассказывает DW .
Мужчина сначала застрелил водителя перед зданием администрации, а затем вошел в нее и открыл огонь. Полицейские, прибывшие на место, вступили в перестрелку с преступником. При этом пуля попала в одного из стражей порядка, но его спас бронежилет. Сам нападающий получил смертельное ранение. По данным полиции, перестрелка продолжалась долгое время и нападающий несколько раз перезаряжал пистолет.
На данный момент ничего неизвестно о мотивах преступника, его имя также не раскрывается. По словам начальника местной полиции Джеймса Сервера "у следствия сейчас больше вопросов, чем ответов".
В связи с инцидентом местный телеканал WAVY сообщил, что накануне служащий городской администрации, который долгие годы проработавший на своем посту, был уволен. Однако Сервер опроверг эту информацию.
В свою очередь CNN передает, что речь идет о 40-летнем Дивэйне Креддоке, сертифицированном инжинере.
В городской администрации в целом работают 400 человек. Некоторые из них, которые были в это время в здании, укрылись в офисах и забаррикадировались от нападающего.
Губернатор Вирджинии Ральф Норт назвал этот случай "ужасным".
В Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп проинформирован о стрельбе и отслеживает ситуацию.
Сюжет местного телеканала