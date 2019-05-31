ЗеРоялти: Зеленский хочет зарегистрировать 5 новых торговых марок, связанных с названием политсилы
31 мая, 2019, 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию пяти новых товарных знаков, связанных с его политической деятельностью
Об этом пишет LIGA.net .
Согласно информации в базе данных Укрпатента, в марте текущего года Зеленский подал заявки на регистрацию таких брендов, как "Зекоманда", Ze, Ze! и Ze2019.
Также Зеленский намерена зарегистрировать ТМ "Команда Зеленского".
Знаки Зеленский планирует использовать, согласно указанной в заявках классификации, в рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг, телеком-сфере и интернете, а также для полиграфии.
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