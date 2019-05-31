Зеленский уволил главу ГПСУ Цигикала 31 мая, 2019, 16:37 31 мая, 2019, 16:37 Президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности Председателя Государственной пограничной службы Украины Об этом говорится в указе президента. В другом указе говорится, что Цигикал уволен в запас с правом ношения военной формы одежды. Читайте также 26 мая, 2019 Сергей Плохий То, что Зеленский получил большинство, нельзя объяснить только языковыми законами или культурными различиями. Здесь гораздо больше и шире процессы 27 мая, 2019 А чи був індик в проєкті? 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания" 25 мая, 2019 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости" 24 мая, 2019 Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале" 24 мая, 2019 Юлия Чернинька: Нам нужны хорошие детские книги, на которых вырастет поколение новой Украины Читайте также 27 мая, 2019 А чи був індик в проєкті? 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания" 25 мая, 2019 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости" 24 мая, 2019 Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале" новости партнеров ‡агрузка...