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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил главу ГПСУ Цигикала

Зеленский уволил главу ГПСУ Цигикала

Президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности Председателя Государственной пограничной службы Украины

Об этом говорится в указе президента.

В другом указе говорится, что Цигикал уволен в запас с правом ношения военной формы одежды.

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