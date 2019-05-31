//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский не ведет переговоров с Россией, - Данилюк

Зеленский не ведет переговоров с Россией, - Данилюк

Президент Владимир Зеленский не ведет никаких коммуникаций с Москвой

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, информирует ТСН .

"Вопрос взаимоотношений с Россией не прост. Звучало много призывов, но война продолжается. Все публичные призывы мы воспринимаем только как информацию", - сказал он.

По его словам, все шаги к диалогу с Россией будут делать в нормандском формате.

"Это означает, что это не только Украина-Россия, но и Франция и Германия. Они являются определенными модераторами, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон", - сказал Данилюк.

По словам секретаря СНБО, прежде чем начать диалог с Россией, должна быть сформирована переговорная позиция.

"Далее она будет проговариваться в нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться. На этом формате завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает. Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией", - уточнил Данилюк.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать