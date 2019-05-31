Зеленский не ведет переговоров с Россией, - Данилюк

31 мая, 2019, 07:38

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, информирует ТСН .



"Вопрос взаимоотношений с Россией не прост. Звучало много призывов, но война продолжается. Все публичные призывы мы воспринимаем только как информацию", - сказал он.



По его словам, все шаги к диалогу с Россией будут делать в нормандском формате.

"Это означает, что это не только Украина-Россия, но и Франция и Германия. Они являются определенными модераторами, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон", - сказал Данилюк.



По словам секретаря СНБО, прежде чем начать диалог с Россией, должна быть сформирована переговорная позиция.

"Далее она будет проговариваться в нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться. На этом формате завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает. Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией", - уточнил Данилюк.