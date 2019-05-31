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Espreso.tvОбществоЗеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран

Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности посетить Францию и Германию по приглашению их лидеров

Об этом он сказал на встрече с министрами иностранных дел этих стран, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации в Донбассе, в частности, в рамках "нормандского формата".

"Хочу еще раз поблагодарить президента Франции Эммануэлю Макрону за поздравления с победой на выборах и за встречу еще до того, как я стал президентом Украины. Хочу также поблагодарить немецкой стороне за то, что у меня была очень предметный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по решению приоритетных задач на востоке Украины, прекращение войны, выполнение Минских договоренностей", - сказал президент.

Участники встречи обсудили условия и дальнейшие шаги для активизации переговорного процесса по Донбассу. Зеленский отметил, что его приоритет - возвращение всех пленных украинцев.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны договорились поддерживать тесный рабочий контакт в вопросах "нормандского формата" и конфликта в Донбассе.

Позже в МИД сообщили, что Германия будет одной из первых стран, которую посетит украинский президент.

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