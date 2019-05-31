Законопроект о легализации медканнабиса могут проголосовать на следующей неделе

31 мая, 2019, 17:27

Законопроект о легализации медицинского каннабиса (№10313) могут проголосовать на следующей неделе

Об этом сказал один из его авторов депутат Александр Опанасенко, передает Интерфакс .

"Законопроект зарегистрировали только 20 мая, его должны были проголосовать 28 мая, он был на повестке дня, но не успели проголосовать. Надеюсь, что 6 июня он будет стоять первым в повестке дня и будет кворум, чтобы голосование было результативным и законопроект был проголосован", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах II Международной медицинской каннабис конференции IMCC-2019 в Киеве в пятницу.

Депутат напомнил, что законопроект подготовлен на основе соответствующей петиции, которая набрала необходимое количество голосов, и является приоритетным для рассмотрения Верховной Радой.

"Этот нормативный акт автоматически попадает в повестку дня и должен быть рассмотрен на первом пленарном заседании", - сказал он.

Опанасенко считает, что законопроект может принять нынешний состав Верховной Рады во втором чтении.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы этот закон прошел и первое, и второе чтение. А если его примут в первом чтении, то он перейдет в следующую каденцию, которая и будет рассматривать его во втором чтении. Если его не примут в первом чтении, то две фракции, которые полностью будут в следующем парламенте, поставили подписи, что этот закон будет приниматься ", - сказал он.

При этом депутат отметил, необходимые для реализации этого закона нормативные акты могут быть разработаны и приняты в течение шести месяцев. "Часть вопросов будет разрабатывать МЗ, часть МВД. Я думаю, что часть вопросов будет возложено на Министерство науки и образования, так как целый блок вопросов в законопроекте связан с научными исследованиями", - сообщил он.

В то же время Опанасенко отметил, что авторы законопроекта ставили перед собой задачу максимально вписать возможности применения медицинского каннабиса в медицинских целях в действующую нормативную базу.

"Мы не придумывали каких-то новых алгоритмов и процедур, мы хотели максимально вписаться в нынешнюю систему координат", - сказал он.

Депутат отметил, что авторы законопроекта ставили перед собой задачу урегулировать возможность украинцев получать лекарства до канабиоидов наравне с другими группами обезболивающих препаратов и получить доступ к новейшим медицинским технологиям, дать ученым возможность осуществлять запрещенные сегодня исследования в этом направлении, а также создавать сырьевую базу для производства этих препаратов, в частности выращивать медицинский каннабис.

При этом Опансенко отметил, что закон не предусматривает бюджетных закупок препаратов медицинского каннабиса.