//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЗахват заложников в Цюрихе: трое погибших

Захват заложников в Цюрихе: трое погибших

В швейцарском Цюрихе неизвестный взял в заложники двух женщин в квартире и угрожал, что застрелит их

Об этом сообщает Spiegel.

Мужчина захватил женщин в квартире в жилом районе на окраине Цюриха, говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестный из окна вел переговоры с полицией и предлагал стражам порядка, которые оцепили территорию вокруг жилого дома, разойтись.

Примерно через 3 часа от начала захвата заложников мужчина объявил, что за несколько минут покажется, но сразу открыл огонь, говорится в сообщении.

Отмечается, что когда полицейские ворвались в квартиру, то обнаружили там трех серьезно раненых: 60-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 34 и 38 лет. Несмотря на немедленные попытки реанимации, все трое погибли на месте.

Полиция не смогла точно определить, является ли погибший человек тем, кто держал заложников, говорится в сообщении.

  • Напомним, 7 мая в Тулузском пригороде Бланьяк 17-летний подросток, которого накануне арестовывали за участие в протестах "желтых жилетов", захватил 5 заложников в табачном магазине.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать