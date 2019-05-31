Захват заложников в Цюрихе: трое погибших

31 мая, 2019, 16:19

В швейцарском Цюрихе неизвестный взял в заложники двух женщин в квартире и угрожал, что застрелит их

Об этом сообщает Spiegel.

Мужчина захватил женщин в квартире в жилом районе на окраине Цюриха, говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестный из окна вел переговоры с полицией и предлагал стражам порядка, которые оцепили территорию вокруг жилого дома, разойтись.

Примерно через 3 часа от начала захвата заложников мужчина объявил, что за несколько минут покажется, но сразу открыл огонь, говорится в сообщении.

Отмечается, что когда полицейские ворвались в квартиру, то обнаружили там трех серьезно раненых: 60-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 34 и 38 лет. Несмотря на немедленные попытки реанимации, все трое погибли на месте.

Полиция не смогла точно определить, является ли погибший человек тем, кто держал заложников, говорится в сообщении.