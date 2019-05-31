Известный украинский тренер покинул свой пост
31 мая, 2019, 21:22
Сегодня после разговора с президентом футбольного клуба "Заря" Евгением Геллером покинул свой пост главный тренер команды Юрий Вернидуб
Об этом сообщает сайт "Зари" .
Сегодня утром состоялся разговор президента футбольного клуба "Заря" Евгения Геллера и главного тренера команды Юрия Вернидуба. По итогам разговора клуб решил разорвать соглашение с Юрием Вернидубом. Таким образом, Юрий Николаевич покинул пост главного тренера "Зари".
В ноябре 2011-го года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари", а со 2 мая 2012 года по настоящий момент был главным тренером команды.
С Вернидубом "Заря" играла в групповом этапе Лиги Европы, где команда достигла ранее небывалых высот. Мы играли в групповом этапе Лиги Европы, были участником финала Кубка Украины, завоевали бронзовые медали чемпионата.
Читайте также
-
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски