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Espreso.tvСпортИзвестный украинский тренер покинул свой пост

Известный украинский тренер покинул свой пост


фото: zarya-lugansk.com
Сегодня после разговора с президентом футбольного клуба "Заря" Евгением Геллером покинул свой пост главный тренер команды Юрий Вернидуб

Об этом сообщает сайт "Зари" .

Сегодня утром состоялся разговор президента футбольного клуба "Заря" Евгения Геллера и главного тренера команды Юрия Вернидуба. По итогам разговора клуб решил разорвать соглашение с Юрием Вернидубом. Таким образом, Юрий Николаевич покинул пост главного тренера "Зари".

В ноябре 2011-го года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари", а со 2 мая 2012 года по настоящий момент был главным тренером команды.

С Вернидубом "Заря" играла в групповом этапе Лиги Европы, где команда достигла ранее небывалых высот. Мы играли в групповом этапе Лиги Европы, были участником финала Кубка Украины, завоевали бронзовые медали чемпионата.

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