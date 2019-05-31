Из Украины открывают новые рейсы в Бодрум и Пардубице
31 мая, 2019, 18:03
Государственная авиационная служба одобрила заявки авиакомпаний SkyUp на выполнение рейсов Киев - Пардубице (Чехия) и Windrose рейсы Днепр - Бодрум (Турция)
Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.
Авиакомпания SkyUp будет летать из Киева в Пардубице и обратно на регулярной основе с частотой три раза в неделю с 1 октября 2019 года, говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания Windrose сможет летать из Днепра в Бодрум и обратно на регулярной основе два раза в неделю (дату начала выполнения рейсов регулятор не указал).
При этом Госавиаслужба отказала авиакомпании "Atlasjet-Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии по маршруту Киев - Измир (Турция) на регулярной основе четыре раза в неделю без объяснения причин.
- Напомним, SkyUp с 25 мая 2019 года начала выполнение регулярных рейсов из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону (Испания).
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Авиакомпания Windrose открывает авиарейсы из Одессы в Тель-Авив, будет летать три раза в неделю.