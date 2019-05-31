//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯзыковой закон и квоты хотят "атменить", потому что это мешает "Кварталу" продавать фильмы в Россию, - Порошенко

Языковой закон и квоты хотят "атменить", потому что это мешает "Кварталу" продавать фильмы в Россию, - Порошенко


фото: twitter
Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на заявление бизнес-партнера президента Владимира Зеленского Бориса Шефира о необходимости отмены языкового закона и пересмотра квот

Об этом Порошенко рассказал во время съезда партии "Европейская Солидарность".

"Так широко обсуждалось интервью бизнес-партнера (Бориса Шефира, - Ред.) президента. Оно заключалось в том, чтобы закон о языке "атменить", квоты на украинские песни на радио "атменить", потому что все это мешает "Кварталу - 95" продавать в Россию фильмы", - заявил Порошенко.

Он предложил продавать в Россию фильмы на украинском, "если так сильно хочется".

Напомним, 30 мая издание "Детектор медиа" обнародовало интервью Шефира.

Он назвал Владимира Путина "умным человеком", с которым можно договориться, а также критически высказался об одобрении языкового закона и квот для украинского языка.

"Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке надо отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для того, чтобы отменить войну", - заявил Шефир.

В АП открестились от заявлений Шефира.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать