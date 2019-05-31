Языковой закон и квоты хотят "атменить", потому что это мешает "Кварталу" продавать фильмы в Россию, - Порошенко

31 мая, 2019, 15:01

Об этом Порошенко рассказал во время съезда партии "Европейская Солидарность".

"Так широко обсуждалось интервью бизнес-партнера (Бориса Шефира, - Ред.) президента. Оно заключалось в том, чтобы закон о языке "атменить", квоты на украинские песни на радио "атменить", потому что все это мешает "Кварталу - 95" продавать в Россию фильмы", - заявил Порошенко.

Он предложил продавать в Россию фильмы на украинском, "если так сильно хочется".

Напомним, 30 мая издание "Детектор медиа" обнародовало интервью Шефира.

Он назвал Владимира Путина "умным человеком", с которым можно договориться, а также критически высказался об одобрении языкового закона и квот для украинского языка.

"Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке надо отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для того, чтобы отменить войну", - заявил Шефир.

В АП открестились от заявлений Шефира.