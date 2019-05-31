Восход Солар - дочерняя компания китайской государственной корпорации CNBM - обратилась к президенту Зеленскому относительно ситуации с ее рейдерским захватом

31 мая, 2019, 15:31

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Приводим текст обращения полностью:

"Президенту Украины В. А. Зеленскому

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Владимир Александрович!

Позвольте выразить вам свое уважение и обратиться с последующим. ООО "Восход Солар" обладает солнечной электростанцией (СЭС) мощностью 53,39 МВт в Николаевской области, и является дочерней компанией Группы компаний CNBM, которая является одной из крупнейших государственных корпораций КНР и одной из крупнейших корпораций в мире (в 2018 году CNBM заняла 243 позицию в списке Forbes Fortune top-500). Корпорация CNBM является одним из крупнейших инвесторов в сферу возобновляемой энергетики в Украине. Компания присутствует в Украине с 2010 года, а с 2014 - владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.

С начала 2019 в отношении ООО "Восход Солар" регулярно совершаются попытки рейдерского захвата предприятия, который организовала группа частных лиц, которые стоят за ООО "ФК "Веста", которую украинские СМИ связывают с бизнесменом Павлом Фуксом - при непосредственном участии должностных лиц Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы безопасности Украины - с целью захвата имущества Китайской Государственной Корпорации.

У нас есть все обоснованные основания утверждать, что после непрозрачного конкурса в декабре 2018 года, который провел Фонд гарантирования вкладов физических лиц и незаконно реализовал право требования по кредиту ООО "Восход Солар" в ПАО "КБ "Актив-банк" в пользу ООО "ФК "Веста", судебные и правоохранительные органы мгновенно начали принимать решения и совершать действия исключительно в пользу частной компании ООО "ФК "Веста".

Немедленно после указанных событий судебное дело, которое рассматривалось более 4 лет, было мгновенно решено в пользу нового кредитора, компании ООО "ФК "Веста". Также по заявлению ООО "ФК "Веста" в Службу безопасности Украины, было возбуждено уголовное дело по поводу якобы мошенничества. Под наблюдением СБУ Генеральная прокуратура создала следственную группу, в которую вошли 22 человека и группу прокуроров из 12 человек. В дополнение - на всех этапах, в том числе в незаконных попытках незаконно прекратить деятельность компании непосредственное участие принимали работники СБУ, что подтверждается документами и видеоматериалами. Таким образом, высшее руководство правоохранительных органов государства, а именно Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. и руководитель отдела "К" СБУ генерал-полковник Демчина П.В. назначили десятки следователей и прокуроров фактически для обслуживания интересов частной ООО "ФК "Веста" с целью прекратить работу компании и давления в сугубо хозяйственном споре. Между прочим все документы, подтверждающие безосновательность уголовного дела, остаются без рассмотрения, следователи по делу избегают контактов с представителями компании и всячески затягивают рассмотрение дела.

В мае 2019 года Юго-Западный хозяйственный апелляционный суд, который был сформирован с нарушением системы автоматизированного распределения дел, в первом же заседании рассмотрел и почти полностью отклонил апелляционную жалобу ООО "Восход Солар", незаконно отклонив многочисленные ходатайства и заявления сторон дела. Тот факт, что решение было подготовлено заранее, подтверждается временем пребывания в совещательной комнате - не более 2-х минут, и наличие распечатанного текста решения - что говорит о чрезвычайном уровне коррумпированности судебной системы страны.

Фактически несмотря на заверения в справедливости правосудия, решение в пользу ООО "ФК "Веста" принимаются мгновенно - без соблюдения процедуры и без рассмотрения аргументов сторон, и в то же время, решение в пользу ООО "Восход Солар" всячески затягиваются при полном попустительстве и содействии судебных и правоохранительных органов.

Учитывая указанное, в ООО "Восход Солар" и наших акционеров возникают обоснованные сомнения в эффективности проводимой судебной реформы Грановского-Порошенко, которые в свою очередь являются бизнес-партнерами и имеют дружеские отношения с Павлом Фуксом, которого украинские СМИ считают бенефициаром ООО "ФК "Веста".

Таким образом, несмотря на проведенные реформы, судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближенными к бывшему руководству государства, все попытки Общества решить ситуацию в рамках правового поля являются неэффективными.

Статья 41 Конституции Украины гарантирует незыблемость права частной собственности и закрепляет, что никто не может быть противоправно лишен права собственности. Мы обращаемся к Вам как к Гаранту Конституции Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, и показать всему миру, что защита права собственности в Украине является эффективной и Украина является привлекательной для иностранных инвесторов.

С уважением,

Генеральный директор А.И. Старицын "