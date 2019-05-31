Верховный суд отказался арестовать имущество украинских "дочек" трех российских банков
31 мая, 2019, 15:52
Верховный суд отказался отменить решение Апелляционного суда, который снял арест с движимого и недвижимого имущества "дочек" российских Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка
Об этом сообщает Finbalance .
Ранее Апелляционный суд Киева арестовал имущество этих банков для обеспечения иска группы "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского во исполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании компенсации из России в размере $ 159 млн за оккупацию Крыма и потерю украинских активов. Однако позже он отменил арест, поскольку признал должниками не российские госбанки, а саму Российскую Федерацию.