Верховный суд отказался арестовать имущество украинских "дочек" трех российских банков

31 мая, 2019, 15:52

Верховный суд отказался отменить решение Апелляционного суда, который снял арест с движимого и недвижимого имущества "дочек" российских Сбербанка, ВТБ и Проминвестбанка

Об этом сообщает Finbalance .

Ранее Апелляционный суд Киева арестовал имущество этих банков для обеспечения иска группы "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского во исполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании компенсации из России в размере $ 159 млн за оккупацию Крыма и потерю украинских активов. Однако позже он отменил арест, поскольку признал должниками не российские госбанки, а саму Российскую Федерацию.