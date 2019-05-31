В Ивано-Франковской и Львовской борются с подтоплением

31 мая, 2019, 09:33

В Ивано-Франковской области 29-30 мая, а во Львовской области 30 мая были интенсивные осадки, из-за чего произошло подтопление некоторых домов

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром 31 мая.

В частности, в Ивано-Франковской области из-за поднятия уровня воды в реках в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 домохозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах.

Во Львовской области в г.. Ходоров Жидачевского района произошел перелив воды через дамбу пруда, в результате чего подтоплены 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков.

Осадки прекратились. Уровень воды постепенно спадает. На Франковщине спасатели осуществили уже 180 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуировали 90 человек (из них 14 детей) и 10 автомобилей. Через подтопленные участки дорог перевезли 586 человек (из них 63 ребенка), откачали более 48 919 куб. м воды.