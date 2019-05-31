В Украине в апреле сократились долги за коммуналку, - Госстат
Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба статистики.
По состоянию на конец апреля 2019 года задолженность населения по оплате за природный газ составляла 29,5 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду - 19,3 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 4,6 млрд грн, за централизованное снабжению холодной воды и водоотвод - 3,6 млрд грн, за вывоз твердых бытовых отходов - 0,7 млрд грн, за поставки электроэнергии - 5,8 млрд грн, говорится в сообщении.
Отмечается, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт / ч), на одного владельца лицевого счета в апреле 2019 составляли 1191 грн 90 коп.
Отмечается, что в апреле 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 14,6 млрд грн за поставки электроэнергии - 3,3 млрд
В январе-апреле 2019 года с населением было заключено 18,7 тысячи договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 129 700 000 грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 75,4 млн грн, говорится в сообщении.
- Напомним, 30 мая правительство на 8 млрд сократило расходы на субсидии и направило их на выплату пенсий.
- Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что с 1 мая 90% субсидиантив получают перерасчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме.
- 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
- Ежемесячно на выплату монетизированных субсидий в Украине тратят 5,7 млрд грн - это примерно по 1 тыс. 680 грн на 3,5 млн домохозяйств.