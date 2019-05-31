В Украине самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - Кубов
31 мая, 2019, 13:11
В 2018 году уровень теневой экономики снизился до 30% от ВВП
Об этом сказал первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время отчета в Верховной Раде, передает Еспресо.TV
По словам главы Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики составляет 30% от ВВП.
"В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - 30% от ВВП. Это на 10 процентных пунктов ниже в 2015 году", - отметил Кубов.
Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что экономика прекратила падение в 2016 году и с тех пор совокупно выросла на 8,4%. В первом квартале 2019 году рост составил 2,2%.
- Напомним, в январе-сентябре 2018 уровень теневой экономики составлял 32% от официального ВВП, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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