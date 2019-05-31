//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - Кубов

В Украине самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - Кубов

В 2018 году уровень теневой экономики снизился до 30% от ВВП

Об этом сказал первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время отчета в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

По словам главы Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики составляет 30% от ВВП.

"В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - 30% от ВВП. Это на 10 процентных пунктов ниже в 2015 году", - отметил Кубов.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что экономика прекратила падение в 2016 году и с тех пор совокупно выросла на 8,4%. В первом квартале 2019 году рост составил 2,2%.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать