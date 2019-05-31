В Украине объявили штормовое предупреждение
31 мая, 2019, 09:58
Погода в Украине 31 мая ухудшится в ближайшее время, объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным синоптиков, в пятницу, 31 мая, в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы. Днем местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, в Киеве в течение дня ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый).
Напомним, что синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко рассказала, какой погодой закончится весна.
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