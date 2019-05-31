В Украине объявили штормовое предупреждение

31 мая, 2019, 09:58

Погода в Украине 31 мая ухудшится в ближайшее время, объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в пятницу, 31 мая, в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы. Днем местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Киеве в течение дня ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый).

Напомним, что синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко рассказала, какой погодой закончится весна.