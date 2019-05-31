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Espreso.tvОбществоВ Украине будут проектировать метро с обязательным учетом потребностей людей с инвалидностью

В Украине будут проектировать метро с обязательным учетом потребностей людей с инвалидностью


фото: ivasi.news
С 1 сентября при строительстве или реконструкции метрополитенов обязательным станет обустройство необходимых средств доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения

Об этом изменении строительных норм сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Новые государственные строительные нормы по проектированию метрополитенов, которые вводят обязательное обустройство необходимых средств доступности на станциях метро и в совмещенных подземных переходах для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а именно: стариков, родителей с детьми на колясках, беременных женщин, временно маломобильных людей и тому подобное.

"Мы постепенно движемся в направлении создания реальной безбарьерной среды в Украине во всех общественных местах, в жилом и уличном пространстве. Метрополитены - не исключение. Сегодня в Украине только несколько станций метро имеют хотя бы лифт на входе для того, чтобы человек с инвалидностью или мама с ребенком на коляске могли попасть внутрь. На этом безбарьерность метро заканчивается ", - пояснил он.

В новых ГСН по проектированию метрополитенов прописаны четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех, чтобы каждый человек мог удобно и комфортно пользоваться этим видом транспорта, добавил он.

Нормы начнут действовать с 1 сентября.

Согласно новым ГСН:

  • поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;
  • на путях движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходов необходимо предусматривать системы навигации, визуальную статическую и оперативно-изменяемую информацию, тактильные элементы доступности - тактильные полосы и информпокажчикы, визуальные элементы доступности - промаркированные, информтаблички и указатели и аудиоуказатели - звуковые ориентиры;
  • ширина дверей на входах / выходах станций должна составлять не менее 0,9 м;
  • на новых станциях - только грузопассажирские лифты, на реконструируемых существующих станциях разрешается дублировать лестницы специальными подъемниками.

Все средства доступности должны обустраиваться с учетом требований, содержащихся в строительных нормах "инклюзивность зданий и сооружений"

Новые ГСН разработаны ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

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