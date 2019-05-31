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Espreso.tvОбществоВ субботу в центре Киева ограничат движение транспорта

В субботу в центре Киева ограничат движение транспорта

В субботу, 1 июня, в центре Киева будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением Всеукраинского велодня

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках:

  • с 10:30 до 13:00: Почтовая площадь - Владимирский спуск - Европейская площадь - улица Крещатик;
  • с 10:30 до 12:30 Софийская площадь - улица Владимирская - улица Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - улица Михайловская - Майдан Незалежности - улица Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь

Объезд можно осуществить по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; улица Ярославов Вал, улица Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Оорганизаторы мероприятия сообщили, что с 11:20 до 13:30 ограничат движение транспорта без полного перекрытия, а также выделят правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: площадь - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост - улица Трухановская - парк "Муромец".

Объезд будет организован через улицу Электриков.

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