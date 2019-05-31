В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с однополым сексом и наркотиками

31 мая, 2019, 15:48

В российском прокате из биографического фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с однополым сексом, наркотиками и мужскими поцелуями

Об этом на премьере фильма "Рокетмен" в московском кинотеатре "Октябрь" заявил ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев, передает "Радио Свобода".

Кинокритики, которые смотрели фильм на Каннском фестивале, подтвердили эту информацию.

В частности, в русской версии, прокат которой осуществляет "Централ Партнершип", нет сцены с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом.

Кроме того, с титров также исчез слайд со словами о том, что музыкант встретил свою любовь, и фото Элтона Джона с мужем.

Американо-британский фильм "Рокетмен", в котором рассказывается о юности Элтона Джона и первых серьезных прорывах в его карьере, выходит в российский прокат 6 июня. Как сообщали в издании The Guardian, музыкант настаивал на том, чтобы из него ничего не вырезали.

Отметим, что это не первый случай, когда иностранные фильмы в России подвергаются цензуре или сталкиваются с трудностями в прокате из-за присутствия в них персонажей-геев.

31 мая, на следующий день после премьеры фильма в России, представители Минкультуры России заявили, что ведомство "не давало никаких рекомендаций прокатчику".

"Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен с указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика фильма", - сказал представитель Минкультуры России.

Напомним, что Элтон Джон - один из самых успешных британских певцов и музыкантов XX века, за всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Фильм "Рокетмен" о британском музыканте снял режиссер Декстер Флетчер, главную роль в картине сыграл британский актер Терон Эджертон.